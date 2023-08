SportMediaset - Fenerbahçe su Krunic, la richiesta del Milan: 13-15 milioni di euro

In merito all'interesse molto concreto del Fenerbahçe per Rade Krunic, SportMediaset su Italia Uno riferisce che al giocatore è arrivata un'offerta molto importante, mentre la proposta economica che i turchi hanno fatto al Milan non soddisfa i dirigenti del Diavolo che chiedono 13-15 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi non vorrebbe cedere il centrocampista bosniaco.