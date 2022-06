SportMediaset - Il Newcastle offre di più per Botman, ma lui vuole solo il Milan. Inglesi pronto ad andare su Demiral

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, sono giornate decisive per il futuro di Sven Botman, che continua a voler trasferirsi solo al Milan. Il Newcastle, che offre 38 milioni di euro al Lille (il club di via Aldo Rossi è invece fermo a 30 milioni), si sta spazientendo visto che non sta riuscendo a convincere il giocatore a trasferirsi in Premier League e per questo sta valutando la possibilità di cambiare obiettivo per la difesa. Un'idea potrebbe essere Merih Demiral, che è in uscita dalla Juventus dopo essere rientrato dal prestito all'Atalanta.