SportMediaset - Mercato Milan, in arrivo Tomori in prestito dal Chelsea. Conti verso il Parma

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, nelle prossime ore il Milan chiuderà l'arrivo del suo terzo rinforzo in questo mercato invernale, cioè il difensore Fikayo Tomori dal Chelsea, che sbarcherà a Milanello in prestito. Per quanto riguarda i movimenti in uscita, quello di stasera a Cagliari sarà l'ultimo match in maglia rossonera per Andrea Conti, il quale è in procinto di trasferirsi al Parma.