SportMediaset - Milan, anche Maldini verso l'addio: questo non agevola la conferma di Ibra

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Zlatan Ibrahimovic, che ieri è tornato in Italia e passerà i suoi 14 giorni di quarantena obbligatoria a Milanello, non ha ancora capito con chi dovrà discutere del suo futuro a fine stagione. Nelle ultime ore, hanno fatto parecchio rumore le dure parole di Paolo Maldini nei confronti di Ral f Rangnick, anche se, facendo riferimento al silenzio della proprietà, il dt milanista ha indirettamente chiamato in causa anche Elliott. A differenza del caso Boban, però, non ci sono i presupposti per un licenziamento per giusta causa perchè il bersaglio non era Gazidis e inoltre le dichiarazioni di Maldini erano state concordate con il club rossonero. L'attuale direttore tecnico milanista ha però ormai un piedi fuori dal Milan e questo non agevola la conferma di Ibrahimovic.