SportMediaset - Milan, avanti tutta per i rinnovi di Ibra e Calhanoglu: le ultime

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in casa rossonera avanti tutta per i rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e di Hakan Calhanoglu. Nelle scorse ore, dal ritiro della Svezia è arrivata l'apertura dell'attaccante svedese al prolungamento con il Milan: le basi per un'altra stagione a 7 milioni di euro netti ci sono. Anche Elliott sa bene quanto sia importante per la squadra rossonera avere in rosa un giocatore come Ibra. Sempre più vicino anche il rinnovo di Calhanoglu che passerà da un ingaggio da 2,5 milioni a 4,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi.