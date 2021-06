SportMediaset - Milan-Bakayoko: sarebbe stato il giocatore ad offrirsi ai rossoneri

L'asse tra il Milan e il Chelsea continua ad essere molto caldo. Negli ultimi giorni, si è parlato molto anche del possibile ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko, in uscita dai Blues dopo essere rientrato dal prestito al Napoli: secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, sarebbe stato però il centrocampista francese a offrirsi al Diavolo e non il Milan a cercarlo.