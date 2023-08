SportMediaset - Milan, De Ketelaere verso il sì all'Atalanta: sono ore decisive

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, sono ore decisive per la chiusura dell'operazione tra Milan e Atalanta per Charles De Ketelaere: l'affare è stato impostato sulla base di un prestito oneroso da tre milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Il club bergamasco ha detto no all'inserimento del controriscatto a favore del Diavolo. Ora si attende la decisione del belga che sembra orientato a dire sì al trasferimento a Bergamo.