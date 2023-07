SportMediaset - Milan, è il giorno dell'incontro per Frattesi. Ecco l'offerta rosonera: 20 milioni più bonus più Colombo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, oggi è in casa rossonera è il giorno dell'incontro con il Sassuolo per Davide Frattesi. I rossoneri proveranno il sorpasso sull'Inter che da tempo è sulle sue tracce. Al summit sarà presente anche l'agente del centrocampista. Questa dovrebbe essere l'offerta del club di via Aldo Rossi: 20 milioni di euro più bonus per arrivare a 25 milioni più il cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante che piace moltissimo ai neroverdi e che viene valutato 10 milioni dal Diavolo.