SportMediaset - Milan, Giroud verso il rinnovo fino al 2024 con opzione per un altro anno

In merito al rinnovo di Olivier Giroud, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che il francese è vicino al prolungamento fino al 2024 con opzione per un'altra stagione alle stesse cifre del contratto attuale, vale a dire circa tre milioni di euro più bonus. Si tratta di un bel premio per Giroud che si è meritato sul campo questo rinnovo.