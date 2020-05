SportMediaset - Milan, Jovic primo nome della lista di Rangnick. Raiola propone Boadu dell'AZ Alkmaar

In merito al Milan della prossima stagione, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che Ibrahimovic potrebbe restare, ma dovrà accettare la possibilità di far crescere attaccanti giovani in arrivo in rossonero, come Luka Jovic, che è il primo nome della lista di Rangnick. Attenzione, poi, anche al giocatore proposto al Milan da Mino Raiola: si tratta Myron Boadu, talento classe 2001 dell'AZ Alkmaar.