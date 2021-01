SportMediaset - Milan, Mandzukic è più di un'idea ma ci sono dubbi sulla sua tenuta fisica. Pavoletti piano B

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, l'ipotesi Mario Mandzukic è più di un'idea, ma ci sono anche tante perplessità perchè non gioca da dieci mesi e quindi ci son dubbi sulla sua tenuta fisica. A livello economico costa relativamente poco, il Milan offre meno di due milioni di euro per sei mesi. I rossoneri cercano un'alternativa immediata a Ibrahimovic e uno dei dubbi che hanno i dirigenti milanisti è che il croato non sia pronto fin da subito per dare il suo contributo. Il piano B è Leonardo Pavoletti del Cagliari.