SportMediaset - Milan-Milik: per ora contatti con i suoi agenti, ma non con il Napoli. Ipotesi Kessie nella trattativa

Come riporta SportMediaset su Italia Uno, per il dopo-Ibrahimovic, che a fine stagione lascerà i rossoneri, il Milan sta valutando il da farsi con il nuovo manager Rangnick. Il club sta pensando di trattare, con un anno di anticipo, il riscatto di Ante Rebic dall'Eintracht Francoforte, cercando però di abbassare l'attuale valutazione di 25 milioni di euro, e poi valutare l'ingaggio di un attaccante di spessore internazionale che abbiamo lo stipendio in linea con i parametri milanisti. La scelta di investire subito su Rebic o continuare con il secondo anno di prestito, rischiando però poi di perderlo nel 2021, dipenderà molto dalle opportunità in entrata che offrirà il mercato estivo. Il nome che viene fatto con maggiore insistenza è quello di Milik. La situazione è la seguente: ci sono stati dei contatti con i suoi agenti, mentre non c'è stato ancora nulla con il Napoli, che sta cercando a sua volta di convincerlo a rinnovare. L'unica certezza al momento è che il club partenopeo e i rappresentanti del polacco hanno stabilito nel 1° luglio la dead-line per prendere una decisione definitiva. Per Milik, si ipotizza una valutazione di 35 milioni di euro, ma il Milan starebbe pensando di inserire un giocatore nella trattativa per abbassare il costo del cartellino, come per esempio Kessie. In Germania, si parla di un possibile ritorno di Piatek al Milan: l'ex rossonero non è esploso all'Hertha Berlino, ma Rangnick avrebbe ottenuto discrete relazioni dai suoi uomini.