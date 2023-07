SportMediaset - Milan, Morata è disposto anche a ridursi l'ingaggio. L'alternativa è Scamacca

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Alvaro Morata vuole tornare a giocare in Italia e per questo avrebbe già dato il suo ok al trasferimento al Milan. Come riporta SportMediaset su Italia Uno, l'attaccante spagnolo ha un ingaggio alto (6,5 milioni di euro), ma sarebbe pronto a ridurselo per favorire il suo sbarco a Milanello. L'alternativa è Gianluca Scamacca: i rossoneri hanno proposto uno scambio con Origi, ma il West Ham ha detto no.