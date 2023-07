SportMediaset - Milan, Morata sta sfumando. Taremi nome caldo: le ultime

MilanNews.it

In merito al mercato del Milan per la fascia destra d'attacco, SportMediaset su Italia Uno riferisce che è più fredda la pista che porta a Samuel Chukwueze perchè il Villarreal non si sposta dalla sua richiesta di 35 milioni di euro e per questo sta prendendo sempre più corpo l'opzione Gustav Isaksen, attaccante esterno classe 2001 del Midtjylland (costa 10-12 milioni). Se dovesse arrivare il danese, che ha passaporto comunitario, il Diavolo potrebbe affondare su Taremi del Porto e dare così una valida alternativa a Giroud in avanti.

L'iraniano è un nome caldo e viene valutato 20 milioni di euro. Sta sfumando invece l'ipotesi Alvaro Morata a causa dei costi troppo elevati dell'operazione.