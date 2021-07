SportMediaset - Milan, nuovo sorpasso alla Juve per Kaio Jorge. Obiettivi Odriozola e Bakayoko

Il Milan continua ad essere scatenato sul mercato: come riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, i rossoneri avrebbero risorpassato la Juventus nella corsa a Kaio Jorge in quanto il giovane attaccante brasiliano sarebbe più convinto dell'offerta milanista rispetto a quella dei bianconeri. I dirigenti di via Aldo Rossi cercano poi sempre un vice Calabria a destra: il Manchester United continua a non aprire al prestito per Dalot e dunque il Milan è al lavoro per provare a prendere Alvaro Odriozola dal Real Madrid a titolo temporaneo. Per il centrocampo, infine, è sempre possibile il ritorno a Milanello di Tiemoué Bakayoko (in prestito dal Chelsea).