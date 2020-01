SportMediaset - Milan-Olmo: Boban si sta muovendo in prima persona. Il piano B è Under

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, ieri in Croazia si è parlato di un Milan ad un passo da Dani Olmo, ma non ci sono conferme ufficiali su questa voce di mercato. Boban si sta muovendo a fari spenti da tempo in prima persona con i dirigenti della Dinamo Zagabria per il giovane talento spagnolo. Attenzione però alla concorrenza di alcuni grandi club, come Real Madrid, Chelsea e Manchester United. Il piano B è Under della Roma in uno scambio di prestiti con Suso, il quale ha già deciso di lasciare il Milan.