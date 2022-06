SportMediaset - Milan, Origi atteso per visite mediche e firma tra la prossima settimana e quella successiva

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il primo colpo del mercato estivo del Milan sarà Divock Origi, che arriverà a Milanello a parametro zero dal Liverpool. Come riferisce SportMediaset su Italia Uno, l'attaccante belga è atteso a Milano per le visite mediche e la firma con il club di via Aldo Rossi tra la prossima settimane e quella successiva. Per lui è già pronto un contratto di tre anni da 3,5 milioni di euro a stagione.