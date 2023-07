SportMediaset - Milan-Reijnders: c'è ancora distanza con l'AZ Alkmaar, il giocatore vuole fortemente i rossoneri

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan è ad un passo dal chiudere l'acquisto di Christian Pulisic dal Chelsea, ma i rossoneri non vogliono fermarsi e vorrebbero chiudere un altro colpo prima del raduno di lunedì: Stefano Pioli spinge per avere presto in rosa Tijjani Reijnders, ma c'è ancora distanza con l'AZ Alkmaar (25 milioni di euro la richiesta degli olandesi, 20 milioni l'offerta del Diavolo). Il centrocampista vuole fortemente il Milan.