SportMediaset - Milan-Reijnders: tra oggi e domani si può chiudere. Dialogo costante con il Valencia per Musah

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, tra oggi e domani il Milan potrebbe chiudere l'acquisto a titolo definitivo di Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar: i rossoneri hanno offerto 19 milioni di euro, gli olandesi ne chiedono 23-24. La trattativa tra i club va avanti, come ha confermato anche il padre del centrocampista nella ultime ore. I dirigenti di via Aldo Rossi stanno avendo poi un dialogo costante anche con il Valencia per Yunus Musah, altro obiettivo del Milan per il rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli.

Il club spagnolo si aspetta 23 milioni di euro, i rossoneri sono arrivati a mettere sul piatto 18 milioni. L'accordo si potrebbe trovare a metà strada, quindi intorno ai 20 milioni.