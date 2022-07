Sportmediaset - Milan, sfuma Renato Sanches: entro mercoledì firmerà con il PSG

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Durante l’edizione odierna del TG sportivo di Mediaset, Claudio Raimondi ha parlato di Renato Sanches e Japeth Tanganga in chiave Milan. Raimondi ha dichiarato: “Sfuma Renato Sanches per il Milan perché dalla Francia dicono che entro mercoledì il PSG chiuderà con il giocatore. L’offerta economica dei parigini è impareggiabile: 5 milioni al giocatore contro i 3 che aveva offerto il Milan. Ecco che allora prende quota l’ipotesi Carney Chukwuemeka, talentino 18enne dell’Aston Villa che può giocare sia trequartista che interno di centrocampo. La valutazione del club inglese è di 20 milioni, il Milan è orientato verso i 15 milioni. Tanganga è un nome sempre vivo per la difesa. Anche in questo caso il giocatore ha fatto capire agli Spurs che vuole vestire la maglia rossonera nonostante il pressing di Valencia ed Everton”.