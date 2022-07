Sportmediaset - Milan, si complica Renato Sanches. Per la difesa Tanganga è in pole

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Raimondi, collega di Sportmediaset, ha parlato di Renato Sanches e Tanganga in chiave Milan durante l’edizione odierna del TG sportivo dicendo: “La faccenda per Renato Sanches si complica perché il PSG è stato murato dal Nizza su Thuram. Quindi per il centrocampo dei parigini torna di moda il nome del portoghese. Per la difesa il nome più caldo è sempre quello di Tanganga. Il Milan e la giocherà con l’Everton che lo ha chiesto al Tottenham per averlo in prestito. È un’operazione alla Tomori”.