SportMediaset - Milan su Petagna: proposto alla Spal un prestito oneroso con obbligo di riscatto

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il Tottenham ha messo nel mirino Kris Piatek per sostiutire l'infortunato Kane: gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto 33 milioni di euro. Con la cessione del polacco, il Milan andrebbe in pressing su Andrea Petagna, che arriverebbe in rossonero come vice Ibrahimovic. Il club di via Aldo Rossi propone alla Spal un prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. I ferraresi chiedono 20 milioni di euro cash, ma le parti continuano a trattare.