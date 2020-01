SportMediaset - Milan, Todibo più lontano: non è entusiasta della proposta rossonera

Secondo quanto riferisce SportMediaset, Jean-Clair Todibo si allontana sempre di più dal Milan: il difensore francese del Barcellona non sarebbe entusiasta della proposta rossonera, soprattutto in termini di ingaggio. Per questo motivo, il club di via Aldo Rossi starebbe spostando le sue attenzioni su Andreas Christensen, 23enne difensore del Chelsea. Se il danese dovesse arrivare a Milanello, Mattia Caldara potrebbe tornare all'Atalanta in prestito.