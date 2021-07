SportMediaset - Milan, tutto fatto per Tonali: il giocatore sarà presente giovedì al raduno

E' tutto fatto per l'acquisto a titolo definitivo di Sandro Tonali da parte del Milan: il club rossonero, che ha già pagato 10 milioni di euro per il prestito, ha raggiunto l'accordo con il Brescia per 7 milioni più tre di bonus. Si tratta di un grande risparmio per il Milan rispetto all'intesa che era stata trovata un anno fa. A riportarlo è oggi SportMediaset su Italia Uno che riferisce anche che il centrocampista sarà presente giovedì al raduno a Milanello.