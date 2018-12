Sportmediaset - Muriel scontento, il Siviglia apre al prestito con obbligo: il Milan preferisce il diritto di riscatto

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, per il Milan è spuntata l'idea Muriel. Il colombiano, attualmente al Siviglia, è scontento della sua situazione in Andalusia e vorrebbe fare le valigie già a gennaio. Il club iberico lo ha pagato 22 milioni di euro dalla Sampdoria e ne vorrebbero almento 12/14 per farlo partire, oppure un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. La dirigenza rossonera, invece, è più orientata su un prestito con diritto di riscatto.