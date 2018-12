Sportmediaset - Quagliarella-Milan, la Sampdoria non si opporrebbe alla cessione

Il rinforzo in attacco per il Milan è stato inviduato in Fabio Quagliarella. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, alla punta campana sono stati proposti 6 mesi di contratto - tanti quanti erano stati offerti ad Ibrahimivoc. La Sampdoria, inoltre, non si opporrebbe più di tanto alla cessione dell'attaccante, perchè la sua partenza consentirebbe di rilanciare Defrel e Kownacki. In cambio potrebbe approdare in blucerchiato il giovane Bellanova.