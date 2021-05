SportMediaset - Rinnovo Calha, il Milan non alzerà la sua offerta da 4 mln. Riscatto Tonali: riflessioni in corso

In casa rossonera si attendono novità in merito al futuro di Hakan Calhanoglu, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: il turco ha ricevuto una super proposta dal Qatar da 8 milioni di euro a stagione, offerta che ovviamente il Milan non può pareggiare. Il club di via Aldo Rossi non intende assolutamente alzare la sua proposta che è sempre ferma a 4 milioni. A riportarlo è SportMediaset su Italia Uno che riporta un aggiornamento anche sul futuro di Sandro Tonali: riflessoni in corso a Casa Milan dove il giovane centrocampista non ha convinto tutti e per questo si sta valutando se esercitare o meno il diritto di riscatto dal Brescia fissato a 15 milioni di euro, cifra a cui vanno aggiunti i bonus.