SportMediaset - Rinnovo Calhanoglu: l'offerta del Milan è sempre di 3,5 mln a stagione. Napoli e Juve sul turco

In merito al rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, SportMediaset su Italia Uno spiega che il Milan continua a mettere sul piatto un aumento di ingaggio dagli attuali 2,5 a 3,5 milioni di euro a stagione. Il turco, attraverso il suo agente, ne chiede invece 5. Se le parti non dovessero arrivare ad un accordo, la prossima estate il numero 10 milanista andrà via a parametro zero. Da svincolato, Calhanoglu fa gola a diversi club anche italiani, come Napoli e Juventus.