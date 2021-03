SportMediaset - Rinnovo Gigio: prende corpo la soluzione ponte di un mini-rinnovo di un anno a 7 mln

Nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi riferisce che Gigio Donnarumma continua a dare priorità al rinnovo con il Milan perchè vuole giocare la Champions League con la maglia del club del suo cuore, ma per ora i rossoneri non sono disposti ad arrivare ai 10 milioni di euro a stagione chiesti dall'entourage del portiere per firmare il prolungamento. Per questo motivo, prende sempre più corpo la soluzione ponte in un mini-rinnovo di un anno a 7 milioni di euro, spostando così ogni ragionamento all'estate 2022.