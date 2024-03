SportMediaset - Rinnovo Maignan: c'è ancora distanza, ma si va avanti con moderata fiducia

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan è al lavoro per il rinnovo di Mike Maignan, il cui attuale contratto scade il 30 giugno 2026. Per ora c'è ancora distanza tra le parti: in questo momento, il portiere rossonero guadagna infatti circa tre milioni di euro a stagion, il club di via Aldo Rossi mette sul piatto 5 milioni, mentre la richiesta di ingaggio è di 7 milioni. Si va comunque avanti con moderata fiducia verso il prolungamento del francese fino al 2028. Sullo sfondo c'è il Bayern Monaco.

Questi i numeri stagionali di Maignan con la maglia del Milan:

PRESENZE IN SERIE A: 26

PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE IN EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE IN COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 37

GOL TOTALI SUBITI: 46

PARTITE SENZA SUBIRE GOL: 14