SportMediaset - Sportiello al Milan già a gennaio? Ci sono due problemi

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in attesa di capire quanto dovrà stare fermo Mike Maignan, il Milan si sta cautelando sul mercato e sta provando ad anticipare l'arrivo a Milanello di Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta già bloccato per l'estate quando sarà svincolato. Ci sono però due problemi: uno economico perchè i nerazzurri vuolo un indennizzo per lasciarlo partire con sei mesi di anticipo, e poi tecnico perchè Gasperini vuole un vice Musso affidabile. In questo senso, nelle ultime ore si sta vociferando di un possibile ritorno a Bergamo di Gollini, attualmente in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, ma il giocatore non si era lasciato bene con l'Atalanta e quindi non è un trasferimento semplice da chiudere.