Sugoni: "Ci aspettiamo un contatto tra il Milan e l'entourage di Zirkzee"

vedi letture

Il nome di Joshua Zirkzee rimane sulla bocca di tutti. L'attaccante del Bologna, come è noto, è l'obiettivo principale del Milan per l'attacco rossonero che ha bisogno di un nuovo numero 9 dopo l'addio di Olivier Giroud. Il club di via Aldo Rossi è disposto a pagare i 40 milioni di clausola, che si attiva dal 1° luglio, e avrebbe già incassato il gradimento del giocatore con cui c'è un'intesa sullo stipendio. Quello che manca è l'accordo con l'agente Kia Joorabchian sulle commissioni: la richiesta iniziale del procuratore è di 15 milioni.

Questa mattina, in diretta su Sky Sport 24, il giornalista Alessandro Sugoni ha parlato così: "Ci aspettiamo un contatto con il suo entourage. Il nodo è sempre quello delle commissioni. Il Milan continua ad andare avanti con fiducia, il giocatore ha la preferenza di rimanere in Italia. Dovbyk rimane segnato e sottolineato in rosso come alternativa, Moncada ha già un accordo di massima. Anche Broja. Il nome nuovo riguarda la difesa ed è il centrale mancino dell’Union Berlino, Diogo Leite: richiesta di 18 milioni".