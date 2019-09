Taison, lo Shakthar vuole l'intera cifra della clausola. E al Milan...

"Il Milan ha avanzato una prima proposta che però non è stata accettata. Ne stiamo aspettando un'altra". Così aveva parlato ieri a Globoesporte l'agente di Taison, attaccante dello Shakthar. Tuttavia il giocatore, ormai 31enne, non sembra essere un vero obiettivo di mercato del Milan. Tra l'altro lo Shakthar non vorrebbe lasciarlo partire e pretenderebbe tutta la cifra della clausola, di circa 30 milioni, altrimenti Taison resterà in Ucraina.