Tentazione Hummels a parametro per la Roma: il tedesco è stato accostato anche al Milan

vedi letture

Quella di sabato sera contro il Real Madrid è stata l'ultima partita con la maglia del Borussia Dortmund per Mats Hummels. Il difensore tedesco avrebbe voluto terminare la sua esperienza in giallonero con un trofeo in più in bacheca, ma proprio come 12 anni fa, il sogno Champions League si è interrotto sul più bello a Wembley.

Una vittoria in finale gli avrebbe potuto (forse) far cambiare idea, ma Mats Hummels si svincolerà dal Borussia Dortmund diventando un'occasione a parametro zero nel prossimo calciomercato. Considerata la necessità di fare un difensore, in Germania negli scorsi giorni il nome del classe '87 è stato accostato con insitenza al Milan, ma stando a Il Corriere delle Sera sarebbe la Roma il club di Serie A interessato all'ingaggio del tedesco, che resta però una soluzione tanto affascinante quanto complicata.