Terracciano nel mirino del Monza: possibile prestito con obbligo di riscatto

Terracciano nel mirino del Monza: possibile prestito con obbligo di riscattoMilanNews.it
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Oggi alle 12:12Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Anche Filippo Terracciano è in uscita dal Milan: su di lui ci sarebbe l'interesse del neopromossa Monza

Il Monza valuta Filippo Terracciano per rinforzare la difesa. Stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, l'operazione con la società brianzola potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. 

Una formula già concordata nella passata stagione con la Cremonese, che avrebbe garantito al Milan un incasso di circa 4 milioni di euro in caso di salvezza, ma il ritorno in Serie B della formazione grigiorossa ha fatto però saltare il trasferimento definitivo di Terracciano. 