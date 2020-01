The Guardian - Il Tottenham si inserisce nella corsa a Piatek per sostituire Kane

Il Tottenham dovrà fare a meno di Harry Kane per molto tempo: l'attaccante inglese, infatti, ha riportato una lesione al tendine del ginocchio sinistro nel primo match del 2020. Per questo motivo, secondo quanto riporta il The Guardian, gli Spurs si sarebbero inseriti nella corsa a Krzysztof Piatek. Il Milan vorrebbe recuperare i 35 milioni spesi lo scorso inverno per acquistarlo dal Genoa, ma il Tottenham - così come l'Aston Villa e il Newcastle - preferirerebbero un prestito fino a fine stagione. Secondo il tabloid d'Oltremanica, però, gli Spurs potrebbero anche considerare un investimento a lungo termine, soprattutto in caso di cessione di Christian Eriksen, che piace all'Inter e a giugno si libererà a parametro zero.