TMW - 50 giorni al mercato, Milan: una punta per curare il mal di gol

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Milan, che manca? Il problema dell'attaccante è noto a tutti. Né Piatek né Leao stanno infatti riuscendo a segnare con continuità e nel mercato di gennaio la priorità sarà proprio per un centravanti che possa fare al caso di Pioli. Il nome di Zlatan Ibrahimovic è stato accostato più volte al club di via Aldo Rossi ma per il momento dalla società arrivano solo smentite. Possibile comunque che, se si dovesse presentare l'occasione, si possa concretizzare il ritorno dello svedere. Per il resto è aperto il caso Kessie: il Milan punta a fare una plusvalenza con la cessione dell'ex Atalanta e l'ipotesi Premier League è la più accreditata, anche se il Wolverhampton si è tirato fuori dalla corsa. Con un'offerta da 25 milioni il centrocampista può comunque partire. Altre uscite: Borini potrebbe salutare. Infine l'esterno destro di difesa. La dirigenza si sta guardando intorno per questa casella di campo, non essendo soddisfatta del rendimento di Conti e Calabria.