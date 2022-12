TMW - Celtic, esordio per Vata. Anche il Milan tra i tanti osservatori presenti

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Esordio in Scottish Premier League per Rocco Vata, classe 2005 del Celtic di Glasgow. Di origini albanesi, ieri ha giocato per sei minuti durante la sfida con l'Hibernian (conclusa per 0-4) dopo le ottime prestazioni in Youth League. Tanti gli osservatori presenti per lui: Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Su Vata c'è l'interesse anche di Roma, Juventus e Milan.