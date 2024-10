TMW - Chukwueze flop, può partire già nel mercato di gennaio

Pagato dal Milan quasi 20 milioni di euro, nella gestione di Paulo Fonseca una delle delusioni più cocenti di questo inizio di stagione dei rossoneri è senza dubbio Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano non sta certamente confermando la scorsa stagione dove ha dato l'impressione di essere un giocatore potenzialmente in crescendo e sempre più prezioso nello scacchiere tattico. Il bilancio dice, per l'ex esterno del Villarreal, Campione del Mondo Under 17 con la sua Nigeria nel 2015, che ha segnato un solo gol. Poco, pochissimo, male, malissimo, per un calciatore che dovrebbe spaccare le partite in due con la sua rapidità e con il suo dribbling a rientrare sul piede forte.

Il Milan non chiuderà le porte a un eventuale addio. Questo perché, sia nel 4-2-4 che nel 4-3-3, Chukwueze non rientra mai nel ballo dei titolari. Lì c'è Christian Pulisic, teoricamente dovrebbe esserne la prima riserva ma la forma straordinaria dell'americano lo porta a essere un giocatore quasi imprescindibile per Fonseca. E quando vieni pagato 20 mili ti aspetti chiaramente di essere protagonista e di trovare spazio come, vicendevolmente, il club acquirente si aspetta da te prestazioni diverse da quelle finora offerte. Per questo, nonostante lo spazio che troverà da qui in avanti, o inverte la rotta o finisce sul mercato a gennaio.