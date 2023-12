TMW - Gabbia vicino al ritorno al Milan: il punto sulla trattativa

vedi letture

Matteo Gabbia e il Milan sono vicini come non lo sono mai stati in queste settimane. Secondo quanto raccolto da TMW, il Diavolo, alle prese con numerosi infortuni, ha deciso di riportare il difensore italiano alla base e si è fatto avanti prima con l’entourage del calciatore in prestito al Sottomarino Giallo, manifestando la propria volontà, e poi con il Villarreal.

Restano da limare gli ultimi dettagli e da trovare l’intesa definitiva con il Villarreal, ma la sensazione è che sia soltanto questione di tempo. Gabbia, che finora ha giocato 13 partite tra LaLiga e Europa League, ha fatto capire di essere felice in Spagna, ma anche che è pronto a tornare per giocarsi le sue carte in rossonero.

Queste le parole dell'agente Tullio Tinti nei giorni scorsi. "L'esigenza c'è perché ci sono stati tanti infortunati, ma magari recuperano. Il ragazzo in estate voleva giocare con continuità e il Milan l'ha capito e tutelato, oggi sta succedendo questo e siamo contenti. Dopodiché se il Milan avrà veramente bisogno ce lo diranno e il ragazzo, che ha la maglia del Milan cucita addosso, ci penserà in maniera chiara e senza interesse personale. Il ragazzo è tranquillissimo, sa come funziona il calcio. Se fai bene qualcuno arriva, ma oggi siamo a dicembre. E' il primo campionato da titolare, lo sta facendo benissimo e deve continuare così. Poi a fine anno vedremo quello che avrà fatto sul campo, alla fine non si può vendere fumo. Chi determina è il calciatore che va sul campo".