TMW - Il Milan su Badiashile del Chelsea: gli infortuni, la prima disastrosa e le strategie per gennaio

Il Milan su Badiashile del Chelsea: gli infortuni, la prima disastrosa e le strategie per gennaio

La prima della stagione in Premier League con la maglia del Chelsea di Mauricio Pochettino è stata un effettivo disastro. Sconfitta per quattro a uno contro il Newcastle e diversi errori costati cari alla formazione londinese. Un inizio complicatissimo per Benoit Badiashile, acquistato dal club di Todd Boehly lo scorso inverno. Dopo undici partite della scorsa stagione e un gol, tutti non certo memorabili, il difensore francese si è fermato a maggio per un problema all'inguine. Oltre cinque mesi fuori per l'ex Monaco, rientrato solo a inizio mese.

Un contratto lunghissimo

Il Chelsea lo ha preso a gennaio con un accordo di sette anni e mezzo. Se le normative italiane non consentono accordi di oltre cinque anni, quelle inglesi non hanno limitazioni pari a quelle federali nostrane. Così la strategia di Boehly è stata chiara: pagare caro i giocatori, anche oltre il prezzo 'normale', ma ammortare il costo del cartellino su più anni, mettendo così a bilancio stagionale cifre più basse per poter così non avere troppo peso (e dunque 'aggirare' anche la morsa del Fair Play Finanziario). L'altra faccia della medaglia? Davanti a un pessimo rendimento, onde evitare minusvalenze, cedere giocatori dopo una o due stagioni diventa decisamente complicato.

C'è il Milan

Così, partendo da questi presupposti, il Milan pensa a inserirsi nella storia tra Badiashile e il Chelsea chiedendo il prestito del giocatore per gennaio. Un'occasione per il francese di trovare spazio con continuità e anche per i Blues di farlo giocare. E il futuro? Chiaramente il club di Via Aldo Rossi vorrebbe inserire un riscatto per non lavorare per il futuro del club londinese. Il Chelsea vorrebbe concederlo in prestito secco, così la trattativa prosegue con l'idea chiara della società rossonera: prendere un centrale a gennaio in prestito, con la possibilità nel caso di renderlo anche un asset per il futuro.