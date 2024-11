TMW - Il Milan vuole un vice Fofana. Nel mirino c'è Frendrup, osservato più volte nelle ultime partite

Il Milan ha intenzione di dare un'alternativa a Fofana durante il mercato di gennaio. I rossoneri potrebbero quindi puntare su Morten Frendrup, lo stakanovista del centrocampo del Genoa, in estate rincorso da tanti club come Napoli, Liverpool, Brentford e Brighton. Gli ultimi due continuano a monitorarne le prestazioni, perché le sue prestazioni - soprattutto nella scorsa stagione - avevano smosso l'interesse anche di alcune big come il Liverpool.

Da capire quale sarà la valutazione che ne farà il Genoa. In estate non si sarebbe mosso per meno di 18-20 milioni, con le cessioni di Retegui e Gudmundsson che ne avevano bloccato definitivamente l'addio. Ora con i nuovi problemi che 777 Partners sta affrontando - non ultima la messa in vendita del gruppo che detiene i rossoblù ma non solo - non è detto che non ci sia l'intenzione di cedere per cercare di avere un attivo nel 2025, visto che il bilancio del Genoa segue l'anno solare e non quello calcistico.

Il Milan invece non ha un'alternativa a Fofana, anche perché Bennacer rimane ai box almeno fino a gennaio e poi saranno da valutarne le condizioni al suo rientro. L'identikit dei rossoneri è quello di avere un giocatore con quelle caratteristiche, che conosca già la Serie A e, soprattutto, emissari del Milan lo hanno più volte visionato nelle scorse settimane.