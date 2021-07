TMW - Incontro Milan-Spezia, sul tavolo anche il futuro e il possibile ritorno di Pobega

Si è tenuto nel corso del pomeriggio un summit tra la dirigenza del Milan e quella dello Spezia. Il ds Riccardo Pecini ha visto gli uomini mercato rossoneri per un rendez vous e, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, anche per valutare la situazione di un giocatore reduce dalla stagione in Liguria.

Si tratta di Tommaso Pobega: il Milan potrebbe cedere il centrocampista (la richiesta è di 12 milioni di euro) e lo Spezia si è informato su questo e sulle possibilità alternative di uscita del forte centrocampista che ha pretendenti in Serie A.