TMW - Milan, De Ketelaere verso il 'sì' all'Atalanta: oggi nuovo confronto con gli agenti

Potrebbe sbloccarsi in giornata l'operazione tra Milan e Atalanta per Charles De Ketelaere. Ieri i due club hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Il club rossonero si è deciso a eliminare il controriscatto e da quel momento l'affare si è fatto in discesa, malgrado l'inserimento del Fulham. Tuttavia, come vi stiamo raccontando da qualche giorno, non possiamo ancora scrivere che è fatta, perché sia il trequartista belga che la Dea devono sciogliere definitivamente le riserve.

CDK verso il 'sì'

Sul fronte giocatore, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com in queste ore, ci siamo: l'ex Bruges sembra orientato ad accettare la destinazione e l'offerta proveniente da Bergamo. Nella giornata odierna ci sarà un nuovo confronto tra CDK e i suoi agenti, al termine del quale può arrivare il definitivo via libera. A quel punto sì che potremmo dire affare fatto. Col passare delle ore, De Ketelaere si avvicina sempre di più all'Atalanta, in una delle operazioni più suggestive di questo calciomercato estivo.