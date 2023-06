TMW - Milan e Roma, passo in avanti per Baldanzi. Dopo le cessioni, probabile offerta all'Empoli

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sono passati 11 giorni dalla finale del Mondiale Under 20 e già si torna a parlare di Tommaso Baldanzi. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe 2003 dell'Empoli è ambito da molti club, in Italia e all'estero, ma ci sono due squadre che hanno manifestato un interesse più concreto di altre e si tratta di Milan e Roma.

I rossoneri stanno per cedere Tonali al Newcastle, i giallorossi hanno venduto Tahirovic all'Ajax e a breve perfezioneranno anche gli addii di Volpato, Missori, Perez e Kluivert, operazioni che permetteranno alle due società di avere una maggiore disponibilità economica per tentare l'assalto a Baldanzi, che per ora è solo spettatore interessato. Non ci sarà dunque da stupirsi se tra una decina di giorni Milan e Roma tenteranno un affondo, con i toscani che probabilmente chiederanno almeno 15 milioni di euro.