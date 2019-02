TMW - Milan-Gattuso, possibile rinnovo fino al 2022: la situazione

Gennaro Gattuso e il Milan, avanti insieme. Dalle critiche e il possibile addio a fine stagione, ad un nuovo rinnovo che arriverà nei prossimi mesi, fino al 2022. Un anno in più rispetto all’attuale scadenza. Gattuso oggi è considerato il tecnico ideale per il Milan del presente e del futuro. Nonostante i sondaggi di qualche mese fa per arrivare a Gian Piero Gasperini, che al di là delle smentite di rito era un candidato serio e accreditato per la panchina rossonera. Ma il Milan oggi ha un’idea chiara: andare avanti con Gattuso. Fino al 2022...