TMW - Milan, per il post Reina offerto anche Claudio Bravo

Il Milan sta sondando diversi profili per il dopo Pepe Reina. In pole position c'è sempre Asmir Begovic, per cui è pronto un biennale, ma nelle ultime ore diversi profili sono saltati all'attenzione dei rossoneri. In particolare quello di Claudio Bravo, portiere svincolato dopo l'esperienza al Manchester City e con il passaporto comunitario. L'estremo difensore può essere una opportunità anche per altri club italiani.