Fabrizio Romano: "Nkunku resta un tema di mercato da monitorare per i prossimi giorni"

I primi mesi di Nkunku al Milan sono stati molto complicati, tra il gol in Serie A che tardava ad arrivare e prestazioni sempre poco convincenti, nonostante allenatore e compagni non perdessero occasione parlarne in modo positivo o confermargli grande fiducia. A metà dicembre le prime voci di mercato e poi domenica, a San Siro contro l'Hellas Verona, i primi due gol in campionato. Cosa succederà con Nkunku nei prossimi giorni? Ne parla Fabrizio Romano nel suo consueto video su YouTube.

“Christopher Nkunku si è sbloccato, ha aperto il suo conto anche in Serie A dopo aver già segnato in Coppa Italia. Resta un tema di mercato da monitorare per i prossimi giorni e settimane. È chiaro che la doppietta col Verona cambia il sentiment su Nkunku, non è una partita a cambiare le valutazioni di tutte le parti in causa, ma certamente una partita può far scattare una scintilla, può far cambiare i timing di determinati discorsi. Ed ecco perché posso confermare che c’è del movimento intorno a Nkunku, c’è un interesse da parte del Fenerbahce che ha avuto dei contatti con il Milan durante gli ultimi di giorni per capire la situazione del giocatore.

Però da qui ad iniziare ad avvicinarsi ad una chiusura della trattativa, ad avere un accordo con il giocatore, che non è un discorso secondario. Attenzione alla parte giocatore, è questo il vero nodo della questione Nkunku, bisognerà capire anche cosa vorrà fare il ragazzo. Da qui a dire “Nkunku al Fenerbahce” ce ne passa ancora. Nkunku intanto ha risposto sul campo con due gol che hanno aiutato il Milan a vincere una partita importante. Che il Fenerbahce resti interessato ve lo confermo, bisognerà capire il giocatore cosa vorrà fare durante i prossimi giorni soprattutto in base a come proseguiranno le prossime partite, perché intanto Nkunku segna e prende posizione sul campo”.