TMW - Milan, Renato Sanches è molto più di un'idea. Può essere l'erede di Kessie

Trovano conferme le voci che vogliono Renato Sanches come possibile nuovo acquisto del Milan, già per il mese di gennaio. A un anno e mezzo dalla scadenza, il portoghese è l'obiettivo numero uno per il centrocampo se non dovesse esserci il rinnovo di Kessie. La situazione in questo momento è ingarbugliata, perché il Lille - che detiene il cartellino - lo valuta circa 30 milioni di euro, ma l'intenzione dei rossoneri è quella di abbassare le richieste, forti anche del gradimento del calciatore che dopo Germania, Inghilterra, Portogallo e Francia vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Italia, in particolare in un progetto giovane come quello di Maldini e Massara.

Legato a Kessie

Nei prossimi giorni ci sarà l'ultimo appuntamento che è già stato preannunciato dalle parti, ma la sensazione è che oramai il rapporto fra l'agente e la dirigenza sia minato alle fondamenta. Anche perché c'è in arrivo una proposta importante del Paris Saint Germain che può arrivare fino a dodici milioni di euro. Il prolungamento continua a essere una chimera, anche se oramai al Milan la filosofia appare chiara: stipendi sostenibili, costi giusti e non svenarsi.

Carriera in ripresa

L'Europeo del 2016 è stata una vera e propria Epifania per Renato Sanches, nominato come migliore giovane del torneo, arrivando a vincere con il Portogallo la finale contro la Francia. Poi un passaggio a vuoto al Bayern, un altro non positivo in Premier League, mentre al Lille è esploso. I rapporti fra i club, dopo Leao e Maignan, sono ottimi. Così l'affondo decisivo, con ogni probabilità, avverrà nelle prossime settimane.