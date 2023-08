TMW - Oggi nuovo confronto fra CDK e gli agenti: apertura all'Atalanta, ma dettagli da limare

Futuro lontano da Milano per Charles De Ketelaere. Il fantasista belga non ha lasciato il segno con la maglia del Milan e dovrebbe salutare in questa sessione estiva di trattative. Arrivato con tante attese, il calciatore è stato impiegato da Stefano Pioli in 40 occasioni fra le varie competizioni ma le prestazioni sono state non all'altezza con un solo assist totalizzato. Il giocatore piace molto all'Atalanta che punta al rilancio sotto la guida di Gasperini.

Dettagli da limare

Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, oggi è previsto un nuovo confronto tra il giocatore e i suoi agenti dopo quello di ieri. E' confermata l'apertura del trequartista al trasferimento all'Atalanta, ma ci sono da definire ancora alcuni dettagli relativi al contratto, anche se grossomodo le cifre saranno simili rispetto a quelle attuali.